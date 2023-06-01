Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в районе Авдеевки

Российская авиация уничтожает ВСУ под Авдеевкой Фото: Александр КОЦ

На Авдеевском направлении Воздушно-космические силы России наносят массированные удары по позициям украинских боевиков, уничтожая вражескую технику и личный состав. Об этом сообщила Народная милиция ДНР.

- Наша авиация наносит массированные удары по расположениям украинских боевиков на Авдеевском направлении, нанося уничтожая технику и живую силу противника, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что 31 мая в Министерстве обороны России заявили о вытеснении врага под Авдеевкой. Российские войска в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая выбили украинских боевиков. Враг не выдержал натиск авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем ВС РФ.

Также врио Главы ДНР Денис Пушилин завил о стратегической важности полного освобождения Марьинки. Он считает, что это необходимо сделать в ближайшее время и освободить населенный пункт.

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