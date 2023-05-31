Российские войска выбили ВСУ с ряда позиций под Авдеевкой

Противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая. Фото: УНМ ДНР

В ходе ожесточенных боев российским войскам удалось выбить ВСУ с ряда позиций под Авдеевкой. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Там уточнили, что под натиском авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем ВС РФ противник отступил.

- В ходе активных действий штурмовых отрядов соединений и воинских частей 1-го армейского корпуса при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Южной» группировки войск противник выбит с занимаемых позиций на ряде участков в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая, - заявили в оборонном ведомстве.

Сообщается также, что российская авиация нанесла удар по позициям украинских военных в районе поселка Химик. Кроме того, был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й механизированной бригады ВСУ.

Напомним, ранее в ДНР показали работу «Солнцепека» по позициям ВСУ в окрестностях Авдеевки. Тяжелая огнеметная система наводит ужас на украинских националистов с самого начала СВО.

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