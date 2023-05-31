Над Буденновским районом Донецка сбили украинскую ракету

Над городом работает система противовоздушной обороны. Фото (архив): УНМ ДНР

Не менее 7-8 взрывов прозвучало 31 мая в центре Донецка, над городом работает система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах Донецкой Народной Республики.

По данным силовиков, над Буденновским районом Донецка была сбита украинская ракета.

Сообщается также, что украинские войска не прекращают массированный обстрел столицы Республики. Огонь ведется по жилым кварталам Калининского района. Как уточнили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 31 мая украинские войска выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Ранее ВСУ атаковали Петровский район Донецка из натовской артиллерии. Со стороны оккупированной Максимильяновки они выпустили пять снарядов калибра 155 мм. Опасность нового удара по городу сохраняется.

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