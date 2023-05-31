Украинские войска выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО

ВСУ продолжают обстрелы мирных кварталов города. Фото (архив): ДНР онлайн

Украинские войска вновь атаковали Калининский район Донецка из РСЗО. В его направлении они выпустили три реактивных снаряда. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Украинские нацисты продолжают обстрел мирных жителей нашего города. По поступившей информации в направлении Калининского района враг выпустил 3 ракеты из РСЗО, - проинформировал он.

По словам Кулемзина, опасность нового удара по Донецку сохраняется.

- Будьте предельно острожными. Не выходите на улицу без лишней необходимости, - призвал горожан мэр.

Напомним, сегодня утром удару со стороны украинских войск подвергся также Петровский район Донецка. Со стороны оккупированной противником Максимильяновки были выпущены пять снарядов калибра 155 мм стандарта НАТО. Ранее в ДНР сообщили о ранении трех взрослых и ребенка в результате обстрелов ВСУ 30 мая.

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