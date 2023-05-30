Детский игровой центр попал под обстрел украинских войск в Ясиноватой

При обстреле Ясиноватой украинские войска использовали натовскую артиллерию. Фото: ДАН

Детский игровой центр получил повреждения при обстреле ВСУ города Ясиноватая в ДНР. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что в ходе обстрела пострадал детский игровой центр «Фиксик», расположенный по улице Орджоникидзе. Кроме того, поврежден терапевтический комплекс Ясиноватской центральной районной больницы по улице Школьной.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела вооруженными формированиями Украины города Ясиноватая ранение получил мужчина 2001 года рождения. По данным СЦКК ДНР, при обстреле Ясиноватой украинские войска использовали натовскую артиллерию. Со стороны оккупированной ими Орловки они выпустили по городу в общей сложности 18 снарядов калибра 155 мм.

Тем временем в Донецке при обстреле тылового Пролетарского района со стороны ВСУ получил осколочное ранение ребенок. Девочку госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу.

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