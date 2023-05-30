Ребенок получил осколочное ранение при обстреле тылового Пролетарского района Донецка

В результате обстрела поврежден частный жилой дом (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские войска 30 мая обстреляли тыловой Пролетарский район Донецка из РСЗО. В результате обстрела пострадал ребенок. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По улице Конармейской, 33 ранена девочка 2011 года рождения, - проинформировали там.

Известно, что у ребенка осколочное ранение. Девочку госпитализировали в Республиканскую детскую клиническую больницу. Сообщается также, что по данному адресу поврежден частный жилой дом.

Как свидетельствуют данные СЦКК, обстрел произошел в 11:15. Огонь велся со стороны Селидово, откуда по Пролетарскому району были выпущены две ракеты.

Напомним, сегодня украинская армия обстреляла также Петровский район Донецка из РСЗО. ВСУ выпустили по этой части города 20 реактивных снарядов. Ранее украинские войска выпустили по Петровскому району 11 снарядов из артиллерии калибра 155 мм.

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