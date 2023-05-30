Мирный житель пострадал в результате обстрела Ясиноватой

Жертвами украинских обстрелов становятся мирные люди Фото: Олег УКЛАДОВ

Мирный житель пострадал в результате обстрела прифронтовой Ясиноватой в ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Дмитрий Шевченко.

- В результате обстрела вооруженными формированиями Украины города Ясиноватая ранение получил мужчина 2001 года рождения, - проинформировал градоначальник.

По данным СЦКК ДНР, при обстреле Ясиноватой украинские войска использовали натовскую артиллерию. Со стороны оккупированной ими Орловки они выпустили по городу в общей сложности 18 снарядов калибра 155 мм.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия обстреляла Петровский район Донецка из РСЗО. ВСУ выпустили по этой части города 20 реактивных снарядов. Ранее украинские войска выпустили по Петровскому району 11 снарядов из артиллерии калибра 155 мм.

Тем временем мэр Донецка Кулемзин уточнил, что пострадавший в Кировском районе подросток получил бытовые травмы. Укрываясь от обстрела в подвале, парень сильно порезал руку о металлоконструкции.

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