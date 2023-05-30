Мэр Донецка Кулемзин: Пострадавший в Кировском районе подросток получил бытовые травмы

Пострадавшему оказана медицинская помощь. Фото (архив): Администрация Главы ДНР
По уточненной информации, пострадавший в Кировском районе Донецка подросток 2006 года рождения получил бытовые травмы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.
Он уточнил, что во время обстрела одной из соседних улиц парень укрылся в подвале близлежащего дома. В спешке подросток сильно порезал руку о металлоконструкции.
- Пострадавшему оказана медицинская помощь, - проинформировал Кулемзин.
Напомним, ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка в поселке Лидиевка во время вражеского обстрела во дворе своего дома получил ранение подросток 2006 года рождения. После оказания на месте первой помощи его доставили в городскую больницу № 24.
В результате обстрела был также поврежден один из многоквартирных жилых домов в Лидиевке по улице Ашхабадская. Там выбито остекление, осколками посечены стены и хозяйственные постройки во дворе.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинские боевики убили мужчину и ранили женщину в Горловке
По Никитовскому району было выпущено свыше 20 ракет (подробнее)