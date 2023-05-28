Пожилая женщина ранена обстрелом ВСУ в Донецке

Пострадавшую госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 28 мая, мирная жительница Куйбышевского района Донецка была ранена обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ). Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Женщина 1950 года рождения получила ранение на улице Луговой. В Куйбышевском районе зафиксированы повреждения четырех частных домов по улицам Луговой и Градостроителей, - отметили военные эксперты СЦКК ДНР.

По данным СЦКК ДНР, в направлении Куйбышевского, Киевского и Петровского районов украинские боевики выпустили 47 снарядов образца стран НАТО калибром 155 миллиметров. С 21:00 минувших суток до 11:00 сегодняшнего дня территория города Донецка восемь раз была обстреляна украинскими националистами.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как детям из ДНР получить бесплатную путевку в лагерь

Ребята смогут отдохнуть как в пришкольных лагерях, так и на базах отдыха других регионов России (подробнее)