Украинские боевики обстрелами повредили несколько частных домов в Донецке

Украинские боевики ведут огонь по жилому сектору. Фото: Телеграм Алексея Кулемзина

Утром 28 мая в Донецке украинские боевики обстрелами повредили несколько частных домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

- Повреждения получили несколько домов частного сектора – посечены кровли, стены, выбито остекление. Данные о последствиях обстрелов продолжают поступать, - написал в своем телеграм-канале Алексей Валерьевич.

По данным Представительстае ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в направлении Куйбышевского, Киевского и Петровского районов украинские боевики выпустили 47 снарядов образца стран НАТО калибром 155 миллиметров. С 21:00 минувших суток до 11:00 сегодняшнего дня территория города Донецка восемь раз была обстреляна украинскими националистами.

«КП» сообщала, что ВФУ за прошедшие сутки 30 раз открывали огонь по Республике, выпустив по ее территории 156 снарядов, мин и ракет. В результате в Волновахе один мирный житель погиб, еще один – ранен.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам ВСУ в Авдеевке

Огонь вела «Южная» группировка войск (подробнее)