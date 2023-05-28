СЦКК ДНР: Украинские войска за сутки произвели 30 обстрелов ДНР

Противник выпустил 156 единиц различных боеприпасов Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) за прошедшие сутки 30 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив по ее территории 156 снарядов, мин и ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались Горловка (Никитовский район), Ясиноватая, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Благодатное, Володарское и Волноваха, - говорится в сводке СЦКК.

По данным военных экспертов, за это время в Волновахе один мирный житель погиб, еще один – ранен.

На донецком направлении противник совершил 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На горловском - семь обстрелов из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском - два обстрела из артиллерии 155 милиметров. На волновахском - пять обстрелов из РСЗО.

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