В ДНР рассказали о новой тактике танкистов 1-й Славянской бригады

Танкисты 1 Славянской бригады наносят удары по укрепрайону ВСУ на авдеевском направлении. Фото: УНМ ДНР

Боевые действия на Донбассе многому научили донецких танкистов. Теперь они умеют вести огонь с закрытых позиций, поддерживая наступление пехоты. Эти навыки они сейчас активно применяют в районе Авдеевки, где каждый день выходят на позиции и уничтожают укрепления и живую силу противника. Об этом сообщили в управлении Народной милиции ДНР.

На опубликованном в телеграм-канале видео ведомство показало, как танкисты 1 Славянской бригады наносят удары по укрепрайону ВСУ на авдеевском направлении.

- Танковые экипажи 1 Славянской бригады в совершенстве овладели искусством стрельбы с закрытых позиций, что позволяет им наносить точные и стремительные и неожиданные удары по опорным пунктам противника. Эта тактика показала себя необычайно эффективной, - отметили военные.

Напомним, ранее сообщалось, что артиллеристы первой Славянской бригады «разбирают» доты и блиндажи ВСУ под Авдеевкой. Удары по сооружениям противника наносят расчеты САУ 2С1 «Гвоздика».

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