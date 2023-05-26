В ДНР помогут аграриям с получением субсидий

В Республике разработан порядок возмещения сельхозпроизводителям части затрат на проведение агротехнологических работ. Фото: ТГ/Пушилин
В Донецкой Народной Республике помогут аграриям решить проблему с получением субсидий. К вопросу подключился комитет Народного Совета ДНР по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, который провел заседание на данную тему. Об этом сообщили в пресс-службе парламента Республики.
Как отметили там, Министерство агропромышленной политики и продовольствия региона выработало порядок возмещения сельхозпроизводителям части затрат на проведение агротехнологических работ по производству зерновых культур. Однако некоторые аграрии не смогут собрать указанный в этом порядке перечень документов.
- Это связано с тем, что в Республике для сельскохозяйственных товаропроизводителей был установлен специальный порядок налогообложения, который упрощал ведение бухгалтерского учета, - пояснили в комитете.
Данный вопрос и поднимался в ходе заседания. По итогу депутаты приняли решение провести еще одну встречу, чтобы обсудить нюансы.
Напомним, ранее сообщалось, что в ДНР для аграриев расширят возможности покупки техники по льготному лизингу.
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