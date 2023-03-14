В ДНР для аграриев расширят возможности покупки техники по льготному лизингу

Аграрии смогут взять технику в лизинг на льготных условиях. Фото: ТГ/Пушилин

Для аграриев ДНР, равно как и других новых регионов России, расширят возможности покупки техники по льготному лизингу. Местным сельхозпроизводителям предоставят отсрочку по выплатам. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе компании «Росагролизинг», которая занимается вопросами технической модернизации агрокомплекса страны.

- Аграриям со всех регионов предоставляется услуги лизинга, которые позволяют приобретать технику и оборудование на условиях льготного удорожания от 3%, срока договора лизинга до 8 лет, с возможностью нулевого аванса. Такие условия мы готовы предложить и для аграриев молодых регионов, - заявили там.

Сообщается, что аграрии из новых регионов получат возможность отсрочить оплату основного долга до октября 2024 года, а процентов - до октября 2023 года. Уточняется также, что для того, чтобы стать клиентом «Росагролизинга», предпринимателям необходимо зарегистрировать свой бизнес в России.

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