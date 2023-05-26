В ДНР создадут комиссию по взаимодействию с бизнесом

Специальная комиссия будет рассматривать проблемы бизнеса в регионе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике инициировали создание комиссии по взаимодействию с бизнесом. С соответствующим предложением выступил врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогам встречи с предпринимателями Республики по случаю их профессионального праздника.

Сообщается, что комиссия будет сформирована уже в ближайшее время.

- Я считаю, что нужен понятный орган, и думаю, что это должна быть постоянно действующая комиссия. Нужно, чтобы встречи были регулярные, чтобы комиссия прорабатывала вопросы в том виде, чтобы они могли реализоваться, чтобы понимали внутренние проблемы предпринимателей. Работы еще много, - отметил глава региона.

Отметим, что в ходе встречи с предпринимателями Денис Пушилин вручил им благодарности за значительный вклад в развитие Республики. А также обсудил вопросы, касающиеся налогообложения, создания в ДНР свободной экономической зоны и поддержки отечественных производителей.

Напомним, ранее глава Правительства ДНР рассказал, какую поддержку получают предприниматели.

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