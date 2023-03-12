Глава Правительства ДНР рассказал, какую поддержку получают предприниматели

Сельхозпроизводители в ДНР могут приобретать технику по 6-процентной кредитной ставке Фото: Иван ЖИЛЯК

В ДНР сейчас из 69 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) только 57 тысяч являются экономически активными. Поддержка предпринимателей для Республики очень важна. Об этом сегодня заявил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Долгое время наши предприниматели работают в очень сложных условиях боевых действий и экономических ограничений. И самый правильный выход сейчас – оказывать им всесторонние меры господдержки, - написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Он сообщил, какие сегодня предоставляются финансовые и имущественные меры:

- субсидирование сельхозпроизводителей;

- займы и гранты, предоставляемые Фондом развития промышленности ДНР;

- кредитные продукты от банков (ПСБ, ЦМРБ).

- Отдельно хочу рассказать о предоставлении лизинга для закупки новой техники. Процентная ставка на технику и оборудование производства РФ, ДНР и ЛНР на сегодня составляет 6%, иных производителей – 8% на срок – 5 лет, - отметил премьер-министр.

Хоценко убежден, что такие меры поддержки помогут развить институт МСП, тем самым создав новые рабочие места с достойной заработной платой для жителей Республики.

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