Глава Правительства ДНР рассказал, какую поддержку получают предприниматели

Сельхозпроизводители в ДНР могут приобретать технику по 6-процентной кредитной ставке
Фото: Иван ЖИЛЯК
В ДНР сейчас из 69 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) только 57 тысяч являются экономически активными. Поддержка предпринимателей для Республики очень важна. Об этом сегодня заявил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.
- Долгое время наши предприниматели работают в очень сложных условиях боевых действий и экономических ограничений. И самый правильный выход сейчас – оказывать им всесторонние меры господдержки, - написал в своем телеграм-канале Хоценко.
Он сообщил, какие сегодня предоставляются финансовые и имущественные меры:
- субсидирование сельхозпроизводителей;
- займы и гранты, предоставляемые Фондом развития промышленности ДНР;
- кредитные продукты от банков (ПСБ, ЦМРБ).
- Отдельно хочу рассказать о предоставлении лизинга для закупки новой техники. Процентная ставка на технику и оборудование производства РФ, ДНР и ЛНР на сегодня составляет 6%, иных производителей – 8% на срок – 5 лет, - отметил премьер-министр.
Хоценко убежден, что такие меры поддержки помогут развить институт МСП, тем самым создав новые рабочие места с достойной заработной платой для жителей Республики.
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