В ДНР приняли закон о развитии малого и среднего бизнеса: что это значит для Республики и предпринимателей

Новый закон поможет создать фундамент для развития бизнеса в ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике впервые за восемь лет приняли закон о развитии малого и среднего предпринимательства. Он повышает роль малого и среднего бизнеса в социально-экономической политике, формировании конкурентной среды, а также поможет в развитии бизнеса. Об этом рассказал Председатель Правительства Республики Виталий Хоценко.

— Развитие МСП для нашего региона сейчас очень важный инструмент, — рассказал Хоценко. — Нам необходимо появление субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных направлениях - промышленное производство, сельскохозяйственная деятельность, социальное предпринимательство, жилищно-коммунальное хозяйство, санаторно-курортная и туристическая сфера, народные художественные промыслы и ремесла.

Председатель добавил, что с принятием закон в ДНР формируется фундамент для дальнейшего развития предпринимательской среды в регионе.

— На его основе будут формироваться гарантийные фонды, фонды привлечения инвестиций, микрофинансовые организации, индустриальные парки, лизинговые компании и иные структуры, способствующие развитию предпринимательства, — отметил Хоценко.

Напомним, что в Республике также планируют внедрить региональный инвестиционный стандарт для привлечения бизнеса в регион. Появление такого стандарта поможет устранить административные барьеры, которые сдерживают инвестирование и развитие предпринимательства.

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