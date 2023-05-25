Кемеровская область этим летом поможет оздоровить свыше тысячи детей из прифронтовой Горловки

В планах шефов на этот год - оздоровить 1100 юных горловчан (архивное фото)

Свыше тысячи детей из прифронтовой Горловки в этом году смогут отдохнуть и оздоровиться при поддержке Кузбасса. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогам встречи с губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым.

Он отметил, что данный регион шефствует над Горловкой, но обстрелы со стороны ВСУ затрудняют процесс оказания помощи в восстановлении.

- Сергей Евгеньевич рассказал об активной работе со школами, обеспечении учебниками, оргтехникой. Важна работа в Горловке врачей из региона-шефа. Кемеровская область организовала летний отдых для 500 детей из прифронтового города, в планах на этот год - оздоровить 1100 ребят, - проинформировал Пушилин.

Руководитель Республики выразил признательность за оказываемую горловчанам поддержку.

- Что говорить, такая поддержка со стороны братского региона очень важна для нас, спасибо жителям Кузбасса! - написал он.

Тем временем в Ясиноватой власти разработали стратегию по отдыху и обучению детей за пределами обстреливаемого города. Так, триста школьников этим летом отправятся на отдых в Анапу.

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