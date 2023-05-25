Первый российский таксопарк официально начал работу в Мариуполе

Новый таксопарк позволит увеличить количество рабочих мест в городе. Фото: ТГ/Моргун

Первый российский таксопарк официально приступил к работе в Мариуполе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

- В Мариуполе будет новая служба такси. Ее сегодня запустили в работу совместно с президентом группы компаний «Бастион» Денисом Сечкиным. Теперь к услугам мариупольцев 50 новых автомобилей и приятный тариф - 150 рублей за поездку до 3 километров, - проинформировал мэр.

По словам Моргуна, новый таксопарк позволит увеличить количество рабочих мест в городе. Туда смогут трудоустроиться 100 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что первый российский таксопарк появится вскоре в ДНР. Он откроет свое представительство в Мариуполе. Главный офис перевозчика находится в Краснодаре. По свидетельствам местных жителей, на улицах Мариуполя была замечена колонна машин с характерными для данного таксопарка опознавательными знаками. Как уточнили в самой российской службе такси, этот автопробег был тестовым - для оповещения горожан.

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