Первый российский таксопарк появится вскоре в ДНР

На улицах Мариуполя была замечена колонна машин с характерными опознавательными знаками. Фото: ДАН

Первый российский таксопарк открывает свое представительство на территории Мариуполя. Автомобили службы такси начнут осуществлять подвоз жителей города в ближайшее время. Об этом сообщил ДАН глава местной администрации Олег Моргун.

- В Краснодаре их головная контора, здесь действует обособленное предприятие. Пока 20 машин официально в тестовом режиме сегодня проехали. Будет 50 уже вот на этой неделе, наверное. Это сто рабочих мест, - рассказал мэр, добавив, что к лету таксопарк пополнится еще 50 автомобилями.

Тем временем очевидцы сообщают, что сегодня на улицах Мариуполя была замечена колонна машин с характерными для данного таксопарка опознавательными знаками. Как уточнили в самой российской службе такси, этот автопробег был тестовым - для оповещения горожан. Сроков официального запуска таксопарка, как и тарифов на проезд пока не озвучивают. Хотя на данный момент известно, что продолжается набор водителей в штат.

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