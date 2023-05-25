Ленинградская область восстанавливает в Енакиеве трамвайное управление

Ленинградская область будет развивать электротранспорт в подшефном городе
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
Ленинградская область передала городу Енакиево в Донецкой Народной Республике десять трамваев. Сейчас специалисты региона-шефа восстанавливают в населенном пункте трамваной-транспортное управление. Об этом заявил мэр города Роман Храменков в ходе прямой линии.
— При содействии Ленобласти в городе будет развиваться электротранспорт. Уже получено 10 трамваев, идет восстановление ТТУ, — отметил мэр.
Храменков добавил, что ранее регион-шеф передал Енакиеву автобусы для обслуживания проблемных маршрутов и отремонтировал четыре дороги.
— При поддержке Ленинградской области в 2022 году в Енакиево сделали капитальный ремонт четырех дорог. В этом году восстановят еще 11, — добавил Храменков.
Напомним, что ранее градоначальник заявил о планах построить в Енакиеве асфальтобетонный завод. Площадку для будущего строительства уже выбрали.
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