Ленинградская область восстанавливает в Енакиеве трамвайное управление

Ленинградская область будет развивать электротранспорт в подшефном городе Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Ленинградская область передала городу Енакиево в Донецкой Народной Республике десять трамваев. Сейчас специалисты региона-шефа восстанавливают в населенном пункте трамваной-транспортное управление. Об этом заявил мэр города Роман Храменков в ходе прямой линии.

— При содействии Ленобласти в городе будет развиваться электротранспорт. Уже получено 10 трамваев, идет восстановление ТТУ, — отметил мэр.

Храменков добавил, что ранее регион-шеф передал Енакиеву автобусы для обслуживания проблемных маршрутов и отремонтировал четыре дороги.

— При поддержке Ленинградской области в 2022 году в Енакиево сделали капитальный ремонт четырех дорог. В этом году восстановят еще 11, — добавил Храменков.

Напомним, что ранее градоначальник заявил о планах построить в Енакиеве асфальтобетонный завод. Площадку для будущего строительства уже выбрали.

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