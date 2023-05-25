«Феникс» восстановил вещание семи базовых станций, поврежденных при обстреле Еленовки в ДНР

Услуги радиотелефонной связи и мобильного интернета предоставляются в штатном режиме Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Республиканский оператор связи «Феникс» восстановил вещание семи базовых станций, поврежденных при обстреле поселка Еленовка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Напомним, ранее в Еленовке из-за обстрела ВСУ возникли перебои с мобильной связью и интернетом. Как уточнил сотовый оператор, в поселке были обесточены мобильные вышки. Теперь их запустили в работу в прежнем режиме.

- Восстановлено вещание семи базовых станций, расположенных на территориях населенных пунктов Еленовка, Стыла, Коммунаровка, Новогнатовка, Красное и Луганское, поврежденных при обстреле Еленовки. Услуги подвижной радиотелефонной связи и мобильного интернета на этих территориях предоставляются в штатном режиме, - заявили в «Фениксе».

Сообщается также, что в Мариуполе сегодня была запущена новая базовая станция оператора. Вещание с нее осуществляется в стандартах 2G и 3G.

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