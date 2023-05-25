«Феникс» запустил новые объекты связи в Донецке, Мариуполе и Снежном

Модернизация и обновление оборудование повысят качество связи и скорость интернета в регионе. Фото: пресс-служба «Феникс»

Республиканский оператор связи «Феникс» запустил и модернизировал базовые станции связи в Калининском районе Донецка, Жовтневом и Левобережном районах Мариуполя, Снежном и Шахтерске. Обновление оборудования положительно повлияет на качество связи и среднюю скорость мобильного интернета. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора.

— В период с 19 по 24 мая Республиканским оператором связи проведены мероприятия по стабилизации услуг подвижной радиотелефонной связи на территории Республики и повышению средней скорости мобильного интернета в стандартах 3 и 4G. Модернизированы и запущены в эфир дополнительные базовые станции в Калининском районе Донецка, Жовтневом и Левобережном районах Мариуполя, Снежном, — отметили в пресс-службе.

В «Фениксе» добавили, что обновленные станции стабилизируют услугу высокоскоростного мобильного интернета в пределах зоны обслуживания и повысят его среднюю скорость.

— Кроме того, в двух микрорайонах Шахтерска в эфир выведены дополнительные стандарты мобильного интернета с пакетной передачей данных третьего поколения, — добавили в пресс-службе.

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