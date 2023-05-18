В Еленовке из-за обстрела ВСУ возникли перебои с мобильной связью и интернетом

Доступ к сервисам восстановят в ближайшее время Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обстрел ВСУ стал причиной перебоев с мобильной связью и интернетом в поселке Еленовка под Донецком. Об этом сообщил республиканский оператор связи «Феникс».

В пресс-службе компании уточнили, что в результате обстрела были обесточены мобильные вышки.

- Вследствие обстрела украинскими вооруженными формированиями населенного пункта Еленовка и аварийной потерей питания базовыми станциями, наблюдается частичная деградация сервисов мобильной связи в пределах зоны вещания, - заявили там.

Уточняется, что у абонентов мог пропасть доступ к мобильному интернету стандарта 3G и 4G, голосовой связи и обмену смс-сообщениями

В компании пообещали устранить неполадки в самое ближайшее время.

Напомним, в апреле инфраструктура республиканского оператора связи «Феникс» была повреждена обстрелом ВСУ в Ясиноватой. В городе также наблюдались перебои со связью и мобильным интернетом.

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