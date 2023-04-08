Инфраструктура республиканского оператора связи «Феникс» повреждена обстрелом ВСУ в Ясиноватой

Специалисты обещают вернуть горожанам связь и мобильный интернет в максимально сжатые сроки Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ходе обстрела Ясиноватой пострадала инфраструктура республиканского оператора связи «Феникс». В городе могут возникнуть перебои со связью и мобильным интернетом. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

- В связи с обстрелом Ясиноватой украинскими вооруженными формированиями повреждена телекоммуникационная инфраструктура ГУП ДНР «РОС», из-за чего в городе может наблюдаться частичная деградация сервисов голосовой связи и мобильного интернета, - проинформировали там.

Уточняется, что аварийно-восстановительные работы на линии ведутся совместно с сотрудниками МЧС ДНР. Специалисты обещают вернуть горожанам связь и мобильный интернет в максимально сжатые сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что количество пострадавших от обстрела ВСУ в Ясиноватой возросло до шести человек. В администрации города уточнили данные о мирных жителях, получивших ранения. Помимо четырех пострадавших, о которых стало известно ранее, ранения также получили еще один мужчина и одна женщина.

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