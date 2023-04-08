ВСУ атаковали Ясиноватую из крупнокалиберной артиллерии, ранены четыре человека

Пострадавшими занимаются медики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Четыре мирных жителя получили ранения вследствие обстрела украинскими боевиками города Ясиноватая в ДНР. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Дмитрий Шевченко.

Он рассказал, что пострадали трое мужчин и женщина.

- В результате обстрела вооруженными формированиями Украины города Ясиноватая ранение получили трое мужчин 1963, 1958 и 1931 годов рождения и женщина 1978 года рождения, - проинформировал он.

Тем временем в СЦКК уточнили, что обстрел города начался в 15:15. Противник со стороны оккупированной им Авдеевки выпустил по Ясиноватой четыре снаряда калибром 155 мм, чуть позже из Ласточкино последовали еще пять крупнокалиберных снарядов от ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что житель поселка Владимировка вблизи Волновахи пострадал сегодня от обстрела ВСУ. Раненый - мужчина 1985 года рождения, его госпитализировали в больницу.

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