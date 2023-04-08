Житель поселка Владимировка вблизи Волновахи пострадал от обстрела ВСУ

Медики госпитализировали пострадавшего в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрела поселка Владимировка вблизи Волновахи пострадал мирный житель. Об этом сообщили в диспетчерской службе администрации Волновахского района ДНР.

Там отметили, что пострадавший - мужчина 1985 года рождения. Его госпитализировали в больницу.

Тем временем в СЦКК уточнили, что обстрел населенного пункта произошел в 10:47. Со стороны оккупированной Катериновки противник выпустил десять снарядов калибром 155 мм натовского образца.

Напомним, что сегодня утром украинские боевики также атаковали из натовской артиллерии Горловку. Они открыли огонь по городу в 6:10. Со стороны оккупированной Щербиновки по Никитовскому району были выпущены 8 снарядов калибра 155 мм. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Всего за прошедшие сутки ВСУ восемнадцать раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив в ее направлении 97 боеприпасов. В результате погибла женщина и еще 18 человек пострадали.

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