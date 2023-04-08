Число пострадавших от обстрелов ВСУ в ДНР выросло до 18 человек за сутки

Украинские войска вели обстрелы Республики из артиллерии калибра 155 мм и реактивных систем залпового огня. Фото: ТГ/Кулемзин

За прошедшие сутки украинские боевики восемнадцать раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив в ее направлении 97 боеприпасов. В результате погибла женщина и еще 18 человек пострадали. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там отметили, что украинские войска вели обстрелы ДНР из артиллерии калибра 155 мм и реактивных систем залпового огня. Под ударами оказались семь населенных пунктов Республики, включая Донецк, Макеевку, Горловку, Ясиноватую, Яковлевку, Владимировку и Еленовку.

Сообщается, что при обстреле Ворошиловского района Донецка погибла мирная жительница.

- Ранения различной степени тяжести получили 18 гражданских лиц, в том числе девочка 2009 года рождения, в Ворошиловском районе Донецка, Яковлевке и ранее освобожденной Владимировке, - проинформировали наблюдатели.

В представительстве также добавили, что из-за обстрелов ВСУ оказались повреждены девять жилых домов и 4 объекта гражданской инфраструктуры Республики.

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