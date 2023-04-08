ВСУ ударили по Горловке из натовской артиллерии

Противник открыл огонь по городу рано утром Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня утром украинские боевики атаковали Горловку из натовской артиллерии. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что противник открыл огонь по городу в 6:10. Со стороны оккупированной Щербиновки по Никитовскому району Горловки были выпущены 8 снарядов калибра 155 мм натовского образца.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики восемнадцать раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике, выпустив в ее направлении 97 боеприпасов из артиллерии калибра 155 мм и реактивных систем залпового огня. В результате погибла женщина и еще 18 человек были ранены, в том числе девочка 2009 года рождения в Ворошиловском районе Донецка. Из-за обстрелов ВСУ оказались повреждены девять жилых домов и 4 объекта гражданской инфраструктуры Республики.

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