В ДНР учредили госнаграду за освобождение Артемовска

Город был полностью освобожден от украинского режима 20 мая Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике учредили медаль «За освобождение Артемовска». Соответствующее решение было принято депутатами на внеочередном пленарном заседании Народного Совета. Об этом сообщили в пресс-службе парламента региона.

Там уточнили, что проект закона «Об учреждении государственной награды Донецкой Народной Республики» был принят парламентариями в двух чтениях. Он вступит в законную силу со дня его опубликования.

Сообщается также, что документ определяет порядок награждения и вручения медали, ее хранения и выдачи дубликата.

Напомним, ранее Денис Пушилин инициировал учреждение государственных наград за освобождение Артемовска. Врио Главы ДНР заявил, что каждый из освобождавших город бойцов должен быть награжден. Руководитель Республики отметил особый символизм того, что Артемовск, который украинские пропагандисты называли не иначе, как «неприступной крепостью», был освобожден именно 20 мая.

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