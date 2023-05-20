Бойцы проделали колоссальную работу - каждый метр доставался им дорогой ценой Фото: Александр КОЦ

Врио Главы ДНР Денис Пушилин инициировал учреждение государственных наград за освобождение Артемовска. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам руководителя Республики, бойцы проделали колоссальную работу - каждый метр доставался им дорогой ценой.

- Инициировал, теперь уже официально, учреждение государственных наград Донецкой Народной Республики Российской Федерации за освобождение Артемовска. Каждый из ребят должен быть награжден! - заявил он.

Напомним, сегодня Денис Пушилин заявил о полном освобождении Артемовска в ДНР. Врио Главы Республики отметил особый символизм того, что город, который украинские пропагандисты называли не иначе, как «неприступной крепостью», освобожден именно 20 мая. Год назад в этот же день в Мариуполе сдались в плен последние боевики нацбатальона «Азов»*. По словам Пушилина, 20 мая уже дважды стало для Республики особой датой.

*Запрещенная в РФ организация

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