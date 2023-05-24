Саперы третий день расчищают от мин-«лепестков» улицу Бирюзова в Кировском районе Донецка

Сотрудники МЧС продолжают обследовать на наличие взрывоопасных предметов мирные кварталы Донецка. Фото: МЧС ДНР

Саперы МЧС ДНР продолжают обследовать на наличие взрывоопасных предметов мирные кварталы Донецка. Уже третий день они ведут работы по разминированию на улице Бирюзова в Кировском районе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что о помощи пиротехников попросили местные жители, обнаружившие на своей улице противопехотные мины «Леспесток».

- С 22 мая по сегодняшний день в Кировском районе Донецка на улице Бирюзова по заявке местных жителей саперы МЧС ДНР продолжают обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Уже уничтожены 3 противопехотные фугасные мины «Лепесток», - проинформировал градоначальник, добавив при этом, что обследование местности продолжается дальше.

Жителей просят при обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближаться к ним и не поднимать с земли.

- Сообщите о находке спасателям по телефону: 101, - напомнил горожанам Кулемзин.

Напомним, 8 мая на противопехотной мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка подорвался мужчина. Инцидент произошел на улице Бирюзова.

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