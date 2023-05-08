Мужчина подорвался на противопехотной мине «Лепесток» в Кировском районе Донецка

Это уже 114-й по счету случай подрыва гражданских лиц на подобных взрывных устройствах. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке на противопехотной мине «Лепесток» подорвался мужчина. Инцидент произошел в Кировском районе города. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что очередной случай подрыва на мине был зафиксирован на улице Бирюзова.

- По улице Бирюзова, 46 в результате подрыва на мине ПФМ «Лепесток» получил ранение мужчина 1970 года, - проинформировали там.

В представительстве уточнили, что это уже 114-й по счету случай подрыва гражданских лиц на подобных взрывных устройствах. В том числе на «Лепестках» подорвались десять детей.

- По состоянию на 8 мая зарегистрировано 114 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе 10 детей, на минах ПФМ-1 «Лепесток». Трое из пострадавших в результате ранения скончались, - заявили в СЦКК ДНР.

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