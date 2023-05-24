Более 3500 жителей Артемовска эвакуировали в пункты временного размещения в ДНР

Организованная эвакуация мирных жителей Артемовска началась 20 февраля. Фото: ТГ/Толстыкина

Более 3500 жителей Артемовска эвакуировали в пункты временного размещения на территории ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

Там уточнили, что представители организации участвовали в эвакуации людей с первых же дней.

- Более 3,5 тысячи жителей Артемовска вывезли в пункты временного размещения, расположенные в других городах Донецкой Народной Республики, в частности в Шахтерск, - заявили в ОНФ.

Уточняется, что беженцам оказывают на месте всю необходимую помощь, включая медицинскую. Эту задачу взяли на себя врачи из организации «Красный круг».

- Мы хотим помочь чем можем сразу, а также оценить состояние их здоровья и передать информацию в Министерство здравоохранения ДНР, чтобы людей могли направить в профильные учреждения, - говорят медики.

Напомним, в ДНР помогут беженцам из Артемовска и Соледара с оформлением документов и соцвыплат. Людям также окажут содействие в поиске родных, с которыми была утрачена связь.

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