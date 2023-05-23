В Донецке воспитатель детсада передала выигранные в конкурсе деньги на лечение раненых детей

Юлия Марченко - воспитатель с более чем 30-летним стажем. Фото: ТГ/Кулемзин

В Донецке воспитатель детского сада передала свое денежное вознаграждение, полученное за победу в конкурсе «Педагог года», на лечение раненых детей. Таким образом она смогла помочь семерым пострадавшим ребятам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- Сегодня воспитатель детского сада № 165 Юлия Марченко помогла семерым детям Кировского района, пострадавшим от обстрелов укрокарателей. Она передала им денежное вознаграждение, полученное за победу в конкурсе «Педагог года Донецкой Народной Республики» в номинации «Воспитатель года», - заявил мэр.

По словам градоначальника, Юлия Анатольевна имеет уже более чем 30-летний стаж работы с детьми, носит педагогическое звание «Воспитатель-методист» и почетное звание «Отличник образования Донецкой Народной Республики».

- Доброта спасет мир, - подчеркнул Кулемзин.

Напомним, ранее сообщалось, что при обстреле украинскими войсками территории школы №77 в Кировском районе получили ранения двое школьников. Пострадавшими занимаются медики.

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