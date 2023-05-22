Заместителем председателя Правительства ДНР назначили бывшего заммэра Мариуполя Бердникова

В Республике прошли новые кадровые изменения. Фото: ТГ/Солнцев

Врио Главы ДНР Денис Пушилин назначил бывшего заместителя мэра Мариуполя Дмитрия Бердникова заместителем председателя Правительства Республики. Соответствующий указ уже подписан и опубликован на официальном сайте главы региона.

- Назначить Бердникова Дмитрия Ивановича заместителем председателя правительства Донецкой Народной Республики, - сказано в тексте документа.

Отметим, что Бердников был назначен заместителем руководителя администрации Мариуполя в ноябре прошлого года. До этого он был мэром Иркутска и работал первым заместителем председателя правительства Республики Саха (Якутия).

Напомним, ранее Денис Пушилин назначил первого зампреда Правительства ДНР. Им стал бывший министр угля и энергетики Республики Андрей Чертков. А со своих постов в Правительстве Республики ушли Рустам Мингазов и Денис Цуканов.

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