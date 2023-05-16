Денис Пушилин назначил первого зампреда Правительства ДНР

В Республике произвели новые кадровые назначения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Врио Главы ДНР Денис Пушилин назначил первым заместителем председателя Правительства Республики экс-министра угля и энергетики Андрея Черткова. Об этом говорится в соответствующем указе, подписанном и опубликованном сегодня на официальном сайте руководителя региона.

- Назначить Черткова Андрея Геннадьевича первым заместителем Председателя Правительства Донецкой Народной Республики, освободив от исполнения обязанностей заместителя Председателя Правительства Донецкой Народной Республики - министра угля и энергетики, - сказано в документе.

Сообщается также, что Денис Пушилин произвел еще несколько кадровых назначений. Так, он назначил заместителем председателя Правительства - руководителем аппарата Правительства ДНР Дениса Петкуна. В прошлом тот являлся замруководителя аппарата Правительства ДНР и был сотрудником Минпромторга России.

Кроме того, в ДНР теперь новый министр транспорта - Владимир Тужилин. До этого он занимал пост начальника главного управления дорог по Нижегородской области РФ.

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