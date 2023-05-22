Более 20 га территории центральной набережной планируют благоустроить в городе Новоазовске в ДНР

Так будет выглядеть набережная Новоазовска после реконструкции. Фото: ТГ/Пушилин

В городе Новоазовске в ДНР планируют благоустроить территорию центральной набережной. Об этом сообщил глава местной администрации Александр Баландин в ходе заседания межведомственной комиссии по формированию современной городской среды.

Он отметил, что новоазовцы постоянно используют это место для вечерних прогулок. После реконструкции набережная может стать главной достопримечательностью города.

- Она может стать главным местом для проведения массовых мероприятий, что сделает эту территорию более востребованной для всех жителей близлежащих населенных пунктов, - заявил Баландин.

Всего предполагается благоустроить 22 гектара площади, чтобы открыть красивый вид на море и сделать доступ к пляжу удобным для всех. Планируется построить пандус к морю, плавно переходящий в амфитеатр, обустроить дополнительные зеленые и парковочные зоны, аллеи, спортивные и детские площадки, а также места для спокойного отдыха. Городские власти также просят решить вопрос с очисткой берега от иловых отложений.

Напомним, система оценки качества городской среды вскоре будет внедрена в ДНР.

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