Проект набережной в Новоазовске. Фото: ТГ/Пушилин

Малые города ДНР представили яркие и функциональные проекты по формированию современной городской среды, которые были рассмотрены на заседании межведомственной комиссии под руководством врио Главы ДНР Дениса Пушилина.

- Признаюсь, не ожидал, насколько яркие, функциональные, глубоко проработанные проекты представят города Республики на заседании межведомственной комиссии по формированию современной городской среды, - написал в своем телеграм-канале Пушилин.

Проект города Снежное. Фото: ТГ/Пушилин

Он отметил, что в этом году наш регион впервые принимает участие во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Конкурс организован по поручению Президента РФ Владимира Путина, чтобы поддержать инициативы создания привлекательных городских пространств.

Одна из главных особенностей проекта – механизм прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

- Для нас это новый опыт. Приятно видеть высокую инициативность, проявленную жителями городов. Тысячи людей отдали свои голоса за пространства под благоустройство, которые они считают первоочередными, - сообщил руководитель региона.

Проекты были представлены на рассмотрение в комиссию под руководством Дениса Пушилина. Фото: ТГ/Пушилин

Он подчеркнул, что в целом проекты отвечают запросам населения. Видно, что при проектировании проделана большая работа по изучению обоснований выбора места и учтены требования по сохранению градостроительной среды, которая имеет свою историю.

- Все, кто представлял проекты на заседании комисии, благодарили регионы-шефы. У коллег есть опыт – за годы проведения конкурса в России было благоустроено множество объектов. Теперь качественные изменения мы будем наблюдать и в наших населенных пунктах, - заявил Денис Пушилин.

Проект парка в Иловайске. Фото: ТГ/Пушилин

Напомним, конкурсные заявки от малых городов были представлены на рассмотрение в межведомственную комиссию под руководством врио Главы ДНР Дениса Пушилина. После которой их направят в Федеральную комиссию при Минстрое РФ для подведения итогов.

Победители конкурса смогут реализовать свои проекты в 2024 году. В этом году от Донецкой Народной Республики участие в конкурсе принимают 19 городов с населением до 200 тысяч человек.

Конкурс формирования комфортной городской среды проводится в России с 2018 года. Его цель – поддержка создания качественных городских пространств малых городов и исторических поселений.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Учащийся донецкой школы Андрей Юдин стал призером проекта «Многонациональная Победа»

Третьеклассник написал рассказ о своем отце, который в 2014 году вступил в ополчение и прошел путь от рядового до капитана (подробнее)