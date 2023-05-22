Система оценки качества городской среды вскоре будет внедрена в ДНР

Людям должно быть комфортно и безопасно жить в своем родном городе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике вскоре будет внедрена система оценки качества городской среды. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин в ходе первого заседания межведомственной комиссии по формированию современной городской среды.

По словам руководителя региона, очень важно учитывать мнение населения, потому как людям должно быть комфортно и безопасно жить в своем родном городе. Поэтому нужно разработать механизмы общественного контроля за реализацией проектов по благоустройству.

- В частности, при непосредственном участии граждан внедрить систему оценки городской среды, на базе которой будет сформирован индекс качества в каждом муниципальном образовании, - заявил Пушилин.

По словам врио Главы ДНР, реализовать сейчас проекты по благоустройству получится не во всех районах Республики из-за постоянных обстрелов, но заверил, что в будущем эти планы обязательно претворятся в жизнь.

Напомним, в этом году города ДНР впервые участвуют в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Они представили на конкурс 27 проектов.

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