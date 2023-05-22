В ДНР наметили новые шаги для борьбы с возросшими очередями в МФЦ

Отделения центра могут перевести на смешанный график работы. Фото: МВД ДНР

В Донецкой Народной Республике наметили новые шаги для борьбы с возросшими очередями в МФЦ. Об этом заявил врио Главы ДНР Денис Пушилин по итогам оперативного совещания с председателем и членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов.

Руководитель региона отметил, что от жителей стало поступать все больше жалоб на очереди в МФЦ. Решить проблему можно путем изменения графика работы отделений Многофункционального центра.

- Поручил рассмотреть вопрос смешанного графика работы центров и проинформировать жителей Республики, - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее временно исполняющий обязанности Главы ДНР отметил, что необходимо организовать безопасный способ подтверждения личности абонентов «Феникса». Накануне республиканский оператор сотовой связи сообщил, что пройти проверку в сервисных центрах должны будут все, кому придет соответствующее смс.

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