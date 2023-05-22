Денис Пушилин: Необходимо организовать безопасный способ подтверждения личности абонентам «Феникса»

Врио Главы добавил, что со стороны мобильного оператора необходимы дополнительные разъяснения. Фото: пресс-служба РОС «Феникс»

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР отметил, что необходимо организовать безопасный способ подтверждения личности абонентов «Феникса». Ранее республиканский оператор сотовой связи сообщил, что пройти проверку с сервисных центрах должны будут все, кому придет соответствующее смс.

— На оперативном совещании с Председателем Правительства ДНР Евгением Солнцевым, членами Правительства, руководителями органов исполнительной власти, главами городов и районов рассмотрели ряд вопросов, среди которых была идентификация абонентов «Феникса». Необходимы дополнительные разъяснения оператора и организация процесса с учетом безопасности и удобства для абонентов, — поделился Пушилин в своем телеграм-канале.

Напомним, что о необходимости пройти такую процедуру оператор связи «Феникс» сообщил 19 мая. Абонентам необходимо посетить сервисный центр компании, чтобы пройти идентификацию личности и доказать правомерность пользования своим телефонным номером. Без этого абоненту откажут в пользовании услугой мобильной связи.

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