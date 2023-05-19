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НовостиОбщество19 мая 2023 7:59

Мобильный оператор связи «Феникс» запустил процедуру идентификации абонентов в ДНР

Это поможет предупредить факты телефонного мошенничества
Ирина ДМИТРИЕВА
При отказе от идентификации услуги мобильной связи для абонента будут приостановлены

При отказе от идентификации услуги мобильной связи для абонента будут приостановлены

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Республиканский оператор связи «Феникс» в ДНР запустил процедуру идентификации абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там пояснили, что данная процедура поможет предупредить факты телефонного мошенничества.

- Начиная с 2018 года ее проводят все мобильные операторы связи, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, - пояснили там.

Уточняется, что теперь абоненты «Феникса», которые получат специальное смс, должны будут пройти идентификацию личности в любом из сервисных центров кампании. Тем самым они докажут правомерность пользования своим телефонным номером. При себе необходимо иметь мобильный телефон с активированной SIM-картой и один из удостоверяющих личность документов.

Пройти проверку должны будут только те, кому предварительно придет такое смс. Рассылка будет осуществляться от имени мобильного оператора - Phoenix. Смс с другого номера с просьбой предоставить свои персональные данные жителей просят игнорировать.

В компании подчеркнули, что в случае непрохождения идентификации абоненту откажут в пользовании услугой мобильной связи.

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