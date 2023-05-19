Мобильный оператор связи «Феникс» запустил процедуру идентификации абонентов в ДНР

При отказе от идентификации услуги мобильной связи для абонента будут приостановлены Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Республиканский оператор связи «Феникс» в ДНР запустил процедуру идентификации абонентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там пояснили, что данная процедура поможет предупредить факты телефонного мошенничества.

- Начиная с 2018 года ее проводят все мобильные операторы связи, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, - пояснили там.

Уточняется, что теперь абоненты «Феникса», которые получат специальное смс, должны будут пройти идентификацию личности в любом из сервисных центров кампании. Тем самым они докажут правомерность пользования своим телефонным номером. При себе необходимо иметь мобильный телефон с активированной SIM-картой и один из удостоверяющих личность документов.

Пройти проверку должны будут только те, кому предварительно придет такое смс. Рассылка будет осуществляться от имени мобильного оператора - Phoenix. Смс с другого номера с просьбой предоставить свои персональные данные жителей просят игнорировать.

В компании подчеркнули, что в случае непрохождения идентификации абоненту откажут в пользовании услугой мобильной связи.

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