ВСУ обстрелом повредили комбинат хлебопродуктов и элеватор в Еленовке, ранены два человека

Пострадавшие - мужчины 1950 и 2003 годов рождения Фото: Олег УКЛАДОВ

Снарядами ВСУ был поврежден очередной социально значимый объект - комбинат хлебопродуктов и элеватор в поселке Еленовка под Донецком. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Он уточнил, что в результате обстрела поселка были ранены два человека.

- Снарядами укронацистов ранены двое мирных жителей в пгт Еленовка - мужчины 1950 и 2003 годов рождения, - проинформировал градоначальник.

Сообщается также, что от обстрела пострадали остекление, кровля и хозпостройки девяти частных домов, расположенных на улице Победы.

Напомним, ранее сообщалось, что при обстреле Куйбышевского района Донецка один из украинских снарядов попал в продуктовый магазин. Жертвами прямого попадания боеприпаса стали пять человек, трое из которых скончались от полученных ранений. Украинские войска также обстреляли остановку в Петровском районе Донецка, в результате чего погибла женщина и еще четыре человека были ранены.

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