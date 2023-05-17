Мэр Кулемзин: В результате обстрела магазина в Куйбышевском районе Донецка погибли три человека

Последствия обстрела продуктового магазина в поселке Горняк Куйбышевского района. Фото: ТГ/Кулемзин

При обстреле Куйбышевского района Донецка один из украинских снарядов попал в продуктовый магазин. Жертвами прямого попадания боеприпаса стали пять человек, трое из которых скончались от полученных ранений. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин.

- В результате варварского обстрела магазина в Куйбышевском районе от снарядов фашистов погибли 3 мирных жителя, двоих ранило, - проинформировал он.

По словам Кулемзина, украинские войска продолжают обстрел Куйбышевского района.

- Под огнем находится Административный поселок 1-я Площадка. Будьте осторожны! - призвал горожан мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска обстреляли остановку в Петровском районе Донецка. В результате обстрела погибла женщина, еще четыре человека были ранены. Тем временем пять мирных жителей получили ранения в результате обстрела ВСУ центра Ясиноватой. Населенный пункт подвергся удару из РСЗО.

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