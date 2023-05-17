Бизнес в регионе начинает понемногу расширяться и наращивать связи. Фото: ДАН

В «Промсвязьбанке» отметили рост денежных оборотов между предприятиями ДНР. В среднем они превышают за месяц 56 миллиардов рублей. Об этом сообщили ДАН в пресс-службе финансового учреждения.

- Среднемесячные обороты по расчетным счетам, открытым ПСБ в Донецкой Народной Республике, превышают 56 млрд рублей, - заявили там.

Такой рост связывают с развитием предпринимательской деятельности в Республике. Бизнес в регионе начинает понемногу расширяться, наращивая связи с другими территориями России.

- Число открываемых предпринимателями расчетных счетов и рост оборотов по ним говорят о том, что бизнес начинает развиваться, расширяет связи с предприятиями из других регионов РФ, наращивает продажи на фоне стабилизации доходов населения и роста потребительского спроса в Республике, - отметили в банке.

Напомним, раннее сообщалось, что «Промсвязьбанк» выпустил свыше 450 тысяч зарплатных карт в ДНР. Работодателям Республики требуется полное банковское сопровождение оплаты труда работников.

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