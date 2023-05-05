«Промсвязьбанк» выпустил свыше 450 тысяч зарплатных карт для предприятий и учреждений в ДНР

Работодатели смогут перечислять зарплату сотрудникам через СБП. Фото: ДАН

С начала апреля «Промсвязьбанк» выпустил более 100 тысяч зарплатных карт для сотрудников предприятий и учреждений в ДНР. Об этом заявили в пресс-службе финансового учреждения.

Там отметили, что всего за время работы в регионе ПСБ выпустил уже более 450 тысяч таких карт. Среди работодателей, которые перевели своих работников на обслуживание в «Промсвязьбанке» - крупные производственные и сервисные предприятия Республики, малый и средний бизнес, а также бюджетные организации.

- Работодателям Республики требуется полное банковское сопровождение всех задач по организации оплаты труда работникам... В рамках зарплатного обслуживания мы берем эти задачи на себя, упрощая расчеты работодателей с работниками, - отметили в банке.

Напомним, ранее сообщалось, что Промсвязьбанк открыл более 40 тысяч расчетных счетов компаниям в ДНР. Теперь предпринимателям доступны не только инструменты расчетов с партнерами и работы с клиентами, но также широкий спектр банковских услуг и сервисов, включая эквайринг и зарплатные проекты.

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