«Промсвязьбанк» открыл более 40 тысяч расчетных счетов компаниям в ДНР

Теперь предпринимателям доступны не только инструменты расчетов с партнерами и работы с клиентами, но также широкий спектр банковских услуг и сервисов. Фото: ДАН

«Промсвязьбанк» открыл уже более 40 тысяч расчетных счетов юридическим лицам и предпринимателям, работающим в ДНР. Об этом сообщили в финансовом учреждении.

Там указали на рост экономической активности в регионе.

- ПСБ, первый российский системно значимый банк, запустивший комплексное банковское обслуживание в новых российских регионах, открыл уже более 40 тысяч расчетных счетов юридическим лицам и предпринимателям, работающим в ДНР, - проинформировали в банке.

Там пояснили, что малый и средний бизнес получает все преимущества от работы с ПСБ - теперь предпринимателям доступны не только инструменты расчетов с партнерами и работы с клиентами, но также широкий спектр банковских услуг и сервисов, включая эквайринг и зарплатные проекты.

Напомним, ранее юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ДНР предупредили, что с 1 июля прекратится обслуживание банковских счетов, открытых ранее в Центральном республиканском банке (ООО «ПСБ Донецк»). Для перевода и открытия новых счетов необходимо обратиться в ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ).

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