Счета клиентов юрлиц и ИП «Центрального Республиканского банка» в ДНР переведут в ПСБ

Обслуживание счетов республиканского банка завершится в июле Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ДНР предупредили, что с 1 июля прекратится обслуживание банковских счетов, открытых ранее в Центральном республиканском банке (ООО «ПСБ Донецк»). Для перевода и открытия новых счетов необходимо обратиться в ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ). Об этом сообщили в пресс-службе ЦРБ.

- C 1 июля 2023 года обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих в ДНР и ЛНР, переводится в ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ). Счета, открытые ранее в республиканских банках ДНР и ЛНР, после 1 июля обслуживаться не будут, - заявили в финансовом учреждении.

Там также добавили, что для открытия новых расчетных счетов и получения реквизитов клиенты – юрлица и ИП - могут обратиться в любой офис ПСБ, а для закрытия текущих счетов - в офис республиканского банка. Детали можно уточнить по номеру телефона 8-800-333-25-50.

Напомним, ранее сообщалось, что Промсвязьбанк почти вдвое увеличил число отделений в ДНР. После приобретения ООО «ПСБ Донецк» офисная сеть группы ПСБ значительно выросла.

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