Промсвязьбанк открыл более 1,6 миллиона счетов для жителей ДНР

Банк продолжает открывать новые счета жителям ДНР. Фото: пресс-служба Промсвязьбанка

Более 1,6 миллиона счетов открыли жители Донецкой Народной Республики в Промсвязьбанке. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

— Жители Донецкой Народной Республики открыли более 1,6 млн счетов в ПСБ, в том числе — текущие, накопительные и депозитные. Общий объем средств во вкладах и на текущих счетах розничных клиентов ПСБ превышает 15,5 млрд рублей, — отметили в пресс-службе ПСБ.

Р пресс-службе добавили, что населению ДНР выдано почти 1,5 млн платежных карт, 350 тыс. из которых — зарплатные.

Напомним, что ПСБ установил в торговых сетях ДНР больше трех тысяч терминалов безналичного расчета. Наряду с услугами эквайринга предпринимателям в офисах ПСБ доступен личный кабинет в интернет- и мобильном банке. Компании также могут открывать и обслуживать расчетные счета в ПСБ, выпускать корпоративные банковские карты, оформлять зарплатные проекты и подключать сервис возмещения выручки по эквайрингу.

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